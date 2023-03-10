banner890
TEKNOLOJİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Deprem tuşlu telefonların satışını artırdı

- Akıllı telefonların şarjlarının kısa sürede bitmesi nedeniyle vatandaşlar tuşlu telefonlara yöneldi

Deprem tuşlu telefonların satışını artırdı

10 Mart 2023 Cuma 14:25

 Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan vatandaşların akıllı telefonlarının şarjlarının kısa sürede bitmesi nedeniyle tuşlu telefonlara ilgi arttı.   
  Akıllı telefonların şarjları, 4G, 5G ve sürekli internet bağlantısı gibi çabuk şarj bitiren uygulamalar nedeniyle kısa sürede bitiyor. Depremde enkaz altına kalan vatandaşların da acil yardım servisleri ile iletişimlerinin telefonların şarjlarının kısa sürede bitmesi nedeniyle kesilmesi gibi sorunlar vatandaşları şarjı daha uzun giden cep telefonlarına yönlendirdi. Karabük'te cep telefonu satışı, tamiri ve teknik servisi hizmeti veren Tolga Ergül, tuşlu telefon satışlarında artış olduğunu belirtti. 
   
  Ergül, "Yakın zamanda telefon satışları arttı, özellikle tuşlu telefonlardaki satışlar ciddi anlamda arttı. Bunun sebebi de deprem bölgesinde insanların telefonlarını göçük altında unutmaları, kaybetmeleri, ekranlarının kırılmaları ya da şarj konusunda ciddi sorunlar yaşamaları oldu. İnsanlar genelde tuşlu telefon istiyor, şarjları daha uzun gittiği için. Kırıldığında yedek parçası konusunda daha çabuk parça ihtiyacı karşılandığı, tamiri daha çabuk olduğu için şuanda genelde tuşlu telefonlar satıyoruz" dedi. 
   
  Şarjları bir haftaya kadar gidiyor 
  En kaliteli akıllı telefonun şarjının hiç ellenmediği taktirde en fazla 2 gün gittiğini aktaran Ergül, "Akılı telefonlar 4G, 5G desteği aldığı ve internete sürekli bağlı kaldığı için şarjları bir günde bitiyor. Hiç oynamasanız, çok kaliteli bir telefonun 1.5-2 gün şarjı gidiyor ama tuşlu telefonlarda ellemediğinizde ve kurcalamadığınızda internet desteği olmadığından 3, 4, 5 gün ve hatta bir hafta gittiği görülüyor. İkinci el ve sıfırlarına göre değişiklik gösterebiliyor ama ortalama 400 ila 600 TL arasında sıfırlarının fiyatları var. İkinci ellerinde 150-300 TL arasında satışları mevcut" diye konuştu. 
                                   


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DepremAFADPazarcık
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Turkcell’den deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin açıklama Turkcell’den deprem bölgesindeki çalışmalara...
Bakan Varank, İMES OSB’de faaliyet yürüten Enelsan’da incelemelerde bulundu Bakan Varank, İMES OSB’de faaliyet yürüten Enelsan’da...
40 bin kilogram atık geri dönüşüme kazandırıldı 40 bin kilogram atık geri dönüşüme kazandırıldı
Arçelik, AR-GE merkezleri performans lideri Arçelik, AR-GE merkezleri performans lideri
Arçelik, Sahneport ile iş birliği yaptı Arçelik, Sahneport ile iş birliği yaptı
Arçelik, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde zirveyi bırakmadı Arçelik, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Turkcell’den deprem bölgesindeki çalışmalara...
Turkcell depremden etkilenen illere yönelik süren çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Haberi Oku