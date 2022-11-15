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Başiskele Belediye Başkanı Özlü’den KOTO’ya ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer ve Oda heyeti, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün ‘hayırlı olsun’ dileklerini kabul etti

Başiskele Belediye Başkanı Özlü'den KOTO'ya ‘hayırlı olsun' ziyareti

15 Kasım 2022 Salı 12:37


Seçim takvimini tamamlayan KOTO’da ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, KOTO’ya konuk olarak, tebriklerini iletti. KOTO Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Murat Barış, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Yusuf Ziya Uludüz ve Abdurrahman Çuhadar ile birlikte ev sahipliği yaptığı ziyarette, Başiskele Belediye Meclis Üyeleri Sadullah Keleş ve Hasan Numan Tonka da yer aldı. 

KOTO KENTİN VİZYONER KURUMU 

Kocaeli Ticaret Odası’nın, kentin vizyoner kurumları arasında yer aldığını ve çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Başkan Özlü, “Yeni dönem çalışmalarınızda da başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Göreve seçilen her bir iş insanını yürekten kutluyorum” dedi. Nazik ziyaretleri dolayısıyla Başkan Özlü ve meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Bulut, yeni dönem projeleri hakkında da kapsamlı bilgiler verdi. 
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