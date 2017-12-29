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Darıca AK Parti’den Kudüs duyarlılığı

AK Parti Darıca İlçe Başkanlığı Darıca’nın girişine 60 metrekarelik dev bir afiş astırdı.

Darıca AK Parti'den Kudüs duyarlılığı

29 Aralık 2017 Cuma 16:57

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Kudüs’e destek olmak için Darıca’nın girişine 60 metrekarelik dev bir afiş astırdı. Kudüs’ün resminin olduğu afişte ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dua ederken görüldüğü bir resim bulunuyor. Afişte ise “Galip et Allah’ım bu son ordusudur İslam’ın” yazısı yer alıyor. Afiş, Darıcalılar tarafından da beğeni topladı.

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, ilk kıblemiz olan Kudüs’e desteğini her fırsatta gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kudüs mücadelesine en büyük desteği veren isimlerden biri olan İlçe Başkanı Bıyık, Kudüs konusunda örnek bir duyarlılık sergiliyor. Kudüs meselesini Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi kendisine dert edinen ve Kudüs hakkında sürekli programlar yapan ve sabah namazlarında Kudüs için dualar okutan Bıyık, son olarak Darıca’nın girişine dev bir Kudüs afişi astırdı.

DARICA KUDÜS’ÜN YANINDA

Darıca’nın girişinde bulunan cadde üzerindeki bir binaya asılan 60 metrekarelik dev afiş görenlerin de dikkatini çekiyor. Kudüs’ün, Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra’nın resminin olduğu afişte ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dua ederken görüldüğü bir fotoğraf bulunuyor. Afişte ise “Galip et Allah’ım bu son ordusudur İslam’ın” yazısı yer alıyor. Afiş Darıcalılar tarafından da büyük beğeni toplarken vatandaşlar da duyarlı davranışı için İlçe Başkanı Bıyık’a teşekkür ettiler. İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık ise Kudüs’ün oldubittiye getirilemeyecek kadar kutsal bir şehir olduğunu belirterek “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. İlk kıblemiz Kudüs’ün her zaman yanındayız. Herkesi Kudüs’e destek olmaya davet ediyorum” dedi.

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