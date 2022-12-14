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1 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 500 gram bonzai ele geçirildi.

1 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

14 Aralık 2022 Çarşamba 21:50

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. 
Bu kapsamda Dilovası ve İzmit ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 1 kilo 500 gram bonzai, 5 gram skunk, 1 gram esrar ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


AA
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