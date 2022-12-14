1 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

1 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildiKocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 500 gram bonzai ele geçirildi. 14 Aralık 2022 Çarşamba 21:50 Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Dilovası ve İzmit ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 1 kilo 500 gram bonzai, 5 gram skunk, 1 gram esrar ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. AA Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş