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119 kilo uyuşturucuyla TEM'de polisi peşine takan zanlılar tutuklandı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde polisten kaçan ve araçlarından 119 kilo uyuşturucu çıkan 5 şüpheli, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

119 kilo uyuşturucuyla TEM'de polisi peşine takan zanlılar tutuklandı

02 Ağustos 2023 Çarşamba 17:22

Kocaeli’de iki gün önce meydana gelen olayda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde iki otomobili takibe aldı. Polisin "Dur" ihtarına uymayan otomobiller, ekip otosuna da çarparak kaçmaya başladı. Şüpheliler ve polis arasında dakikalarca süren kovalamacanın ardından otomobillerden birinde bulunan 2 şahıs, aracı TEM Otoyolu Körfez geçişinde bırakarak yaya olarak kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından 2 şüpheli ve Hereke mevkiinde durdurulan diğer otomobildeki 3 şüpheli yakalandı. Araçlarda yapılan aramada 7 valiz içerisinde 119 kilo esrar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.B. (20), F.C. (22), M.A. (23), R.T. (20) ve D.A. (18) isimli 5 şüpheli, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





İHA
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