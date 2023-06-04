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14 kişi ölümden döndü

Tokat'ta tarlaya uçan midibüste bulunan 14 kişi ölümden döndü.

14 kişi ölümden döndü

04 Haziran 2023 Pazar 20:46
 
  Kaza, Tokat-Turhal karayolu Kat köyü yol ayrımında tek taraflı olarak gerçekleşti. Turhal istikametine gitmekte olan K.U. idaresindeki işçi taşıyan 60 HP 807 plakalı İveco marka midibüs, iddiaya göre plakası öğrenilemeyen tırın şeritte sıkıştırması sonucunda sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden midibüs tarlaya uçtu. Tarlaya uçarak yan yatan midibüste maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edilirken midibüste bulunan 14 işçi yaralanmadan kurtuldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 


İHA
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