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17 yaşındaki çocuğun acı ölümü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 17 yaşındaki çocuğa motosikletiyle seyir halindeyken parke taşı atıldı. Parke taşı isabet etmeyen ancak yaklaşık 20 metre ilerledikten sonra motosikletten düşen çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

17 yaşındaki çocuğun acı ölümü

30 Ekim 2023 Pazartesi 14:53

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Turgut Özal Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan Yunus Tanko'ya (17), kimliği tespit edilemeyen bir şahıs tarafından parke taşı atıldı. Parke taşı isabet etmeyince yoluna devam eden Tanko, yaklaşık 20 metre ilerledikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosikletten düşerek yaralanan çocuk, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tanko, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre Yunus Tanko'nun vücudunda yara ve darbe izine rastlanmadığı bildirildi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yunus Tanko'nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.







İHA
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