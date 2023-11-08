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2 Kişiyi Hayattan Koparan Kaza Kamerada

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hamile kadın ve bir çocuğun hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

2 Kişiyi Hayattan Koparan Kaza Kamerada

08 Kasım 2023 Çarşamba 10:52

Kaza, dün akşam saatlerinde D-130 kara yolu İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Erdem Erdem idaresindeki 34 HB 3302 Honda marka otomobil ile yabancı uyruklu Hüseyin Elsaid hakimiyetindeki 41 AJR 709 plakalı Ford marka araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir çocuk ve hamile kadın hayatını kaybetti. Aralarında sürücülerin ve 5 çocuğun bulunduğu 10 kişi de yaralandı. 
 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan bazı yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. 41 AJR 709 plakalı Ford marka araçta 6 çocuk 11 kişinin olduğu öğrenildi. 
 Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, çarpışmanın şidettiyle araçlardan birinin savrularak bariyerlere çarptığı da görülüyor. 
 



İHA
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