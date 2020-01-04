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2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

2 şüpheli tutuklandı

04 Ocak 2020 Cumartesi 09:17

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki iki evden ziynet eşyası ve para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçede evlerden yaklaşık 45 bin lira ziynet eşyası ve para çalındığı ihbarı üzerine, Darıca Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik ve MOBESE kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Teknik takip sonucu M.E, B.M. ve M.E, İstanbul'da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E. ve B.M, tutuklandı, diğer zanlı serbest bırakıldı.

Tutuklanan M.E'nin 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu bildirildi



AA
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DaricaHırsızlık şüphelisiTutuklama
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