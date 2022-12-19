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23 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Gebze ilçesinde 23 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

23 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

19 Aralık 2022 Pazartesi 14:02

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Gebze'de bir adrese operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 7,65 milimetre çapında 23 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjör, 8 tabanca fişeği ve susturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.


AA
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