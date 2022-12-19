23 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

23 ruhsatsız tabanca ele geçirildiGebze ilçesinde 23 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. 19 Aralık 2022 Pazartesi 14:02 İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Gebze'de bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 7,65 milimetre çapında 23 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjör, 8 tabanca fişeği ve susturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. AA Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş