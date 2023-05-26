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3 Genci Bıçaklayarak Kayıplara Karışmışlardı, Yakalandılar

Darıca ilçesinde gece vakti eve giden 3 genci bıçaklayarak kayıplara karışan 3 kişi, yakalanarak adliyeye sevk edildi.

3 Genci Bıçaklayarak Kayıplara Karışmışlardı, Yakalandılar

26 Mayıs 2023 Cuma 11:22

  Olay, 20 Mayıs tarihinde gece saatlerinde Darıca ilçesinde Sırasöğütler Mahallesi Sırasöğütler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir grup, gece vakti evine giden H.İ. ve Ö.P., O.K. isimli 3 gence küfür etti. Küfür sebebiyle gençler ve grup arasında önce tartışma ardından ise kavga çıktı. Kavga sırasında 3 genç bıçaklanırken olayı gerçekleştiren kişiler ise kayıplara karıştı. Kanlar içinde kalan 3 genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 
  Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde olaya karışan ve yaşları küçük olduğu öğrenilen 3 kişi yakalandı. İfadeleri alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. 
 


İHA
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