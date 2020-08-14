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6 kişi yangında mahsur kaldı

Derince'de bir apartmanın merdiven boşluğunda çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

6 kişi yangında mahsur kaldı

14 Ağustos 2020 Cuma 15:55

Alınan bilgiye göre, Çınarlı Mahallesi Kamuran Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın merdiven boşluğunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bu sırada binanın üst katlarında oturanlar, apartman boşluğunu kaplayan duman nedeniyle dışarı çıkamadı. Binada mahsur kalan 3'ü çocuk 6 kişi, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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