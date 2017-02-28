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Asansördeki topu almak isterken yüksekten düştü

Asansördeki topu almak isterken yüksekten düştü

Asansördeki topu almak isterken yüksekten düştü

28 Şubat 2017 Salı 00:02

 
Gölcük'te bulunan fen lisesinde çalışan bir kişi engelli asansöründe ki topu alırken bir metre yüksekten düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde Gölcük Şirinköy İpekyolu Mahallesi'nde bulunan Gölcük Fen Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okulda çalışan Şenol K. isimli vatandaş engelli asansöründe bulunan topu almaya çalışırken bir metre yükseklikten yere düştü. Şahsın düştüğünü görenler durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine hemen okula gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şenol K. tedavisi yapılmak üzere Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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