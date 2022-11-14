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Babasının, boğazını sıkarak nefessiz bıraktığı kişi öldü

İzmit ilçesinde tartıştığı babası tarafından boğazı sıkılarak nefessiz bırakılan kişi hayatını kaybetti.

Babasının, boğazını sıkarak nefessiz bıraktığı kişi öldü

14 Kasım 2022 Pazartesi 19:30

Alınan bilgiye göre, Ayazma Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan bir sitede, Ş.Ş. ile oğlu Yunus Ş. (23) tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda Ş.Ş, oğlu Yunus Ş'nin boğazını sıkarak nefessiz kalmasına sebep oldu.
Apartmandakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Baygın halde bulunan Yunus Ş, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yunus Ş, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Baba Ş.Ş. ise ekiplerce gözaltına alındı.


AA
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