Banka şubesinde zorla işlem yaptırmaya çalıştı

22.06.2020 günü ilimiz Gebze ilçesinde bir banka şubesi içinde zorla işlem yaptırmaya çalışan bir şahsın olduğuna dair ihbar gelmesi üzerine ekiplerimiz bankaya sevk edilmiş ve E.T. isimli şahsın mağdurla birlikte banka işlemi için sıra beklediği görülmüştür. Ekiplerimizin çalışması neticesinde, bankanın önünde bir araçta bulunan T.Ö. isimli şahsın da E.T. isimli şahısla ortak hareket ettiğinin tespit edilmesiyle her iki şahıs yakalanmıştır. Araçta yapılan aramada 1 adet tabanca ve çok sayıda fişek bulunmuştur.

Konuyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde, mağdur vatandaşın borç tahsili için E.T., T.Ö., M.S. ve M.A.B. isimli şahıslar tarafından darp edildiği, zorla bir depoda tutulduğu ve bankadan zorla para çektirilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. Bankada yakalanan şahıslar ve olaya karışan diğer şahıslar 22.06.2020 günü Emniyet Müdürlüğümüzce gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan şahıslardan E.T.’nin ‘dolandırıcılık, mala zarar verme, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, kasten yaralama, yağma’ gibi suçlardan toplam 27 adet suç kaydının olduğu, T.Ö.’nün ‘dolandırıcılık, mala zarar verme, suç delillerini gizleme, 6136 SKM muhalefet, hırsızlık, kasten yaralama ve yağma’ gibi suçlardan 19 adet suç kaydının olduğu ve M.S.’nin ise ‘kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, 6136 SKM muhalefet’ gibi suçlardan 7 adet suç kaydının olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli şahıslar, Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 23.06.2020 günü sevk edildikleri Adli Makamlarca tutuklanmışlardır.