Banka şubesinde zorla işlem yaptırmaya çalıştı

22.06.2020 günü ilimiz Gebze ilçesinde bir banka şubesi içinde zorla işlem yaptırmaya çalışan bir şahsın olduğuna dair ihbar gelmesi üzerine ekiplerimiz bankaya sevk edilmiş ve E.T. isimli şahsın mağdurla birlikte banka işlemi için sıra beklediği görülmüştür. Ekiplerimizin çalışması neticesinde, bankanın önünde bir araçta bulunan T.Ö. isimli şahsın da E.T. isimli şahısla ortak hareket ettiğinin tespit edilmesiyle her iki şahıs yakalanmıştır. Araçta yapılan aramada 1 adet tabanca ve çok sayıda fişek bulunmuştur.