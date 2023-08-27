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Bariyeri Aşan Otomobil Yön Levhası Direğine Çarparak Durabildi: 3 Yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bariyerleri aşıp yan yola geçen otomobil, yön levhası direğine çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Bariyeri Aşan Otomobil Yön Levhası Direğine Çarparak Durabildi: 3 Yaralı

27 Ağustos 2023 Pazar 16:23

 
  Kaza, Fatih Mahallesi D-100 kara yolu 95 Evler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir haline olan C.Ö. idaresindeki 41 AFT 995 plakalı Tofaş marka otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yan yola geçen otomobil yön levhası tabelasının direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü C.Ö., eşi ve çocuğu yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince çıkartılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Kaza sebebiyle yan yolun bağlantı noktasında trafik yoğunluğu yaşandı. Kazalı aracın çekiciyle kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.  
  



İHA
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