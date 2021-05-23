BASIN DUYURUSU

Emniyet Müdürlüğümüzce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında;

“Kasten Öldürme” suçundan toplam 19 Yıl 6 Ay Ağır Hapis Cezası ile aranan O.Y. (30) isimli şahıs, düzenlenen operasyon ile 22.05.2021 günü ilimiz Çayırova ilçesinde görevlilerimiz tarafından yakalanmıştır. Hükümlü şahıs, Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemleri tamamlandıktan sonra aynı gün sevk edildiği Adli Makamlarca tutuklanmıştır.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, ilimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ