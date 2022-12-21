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BAŞKAN CEMŞİT: MİLLET İTTİFAKI ÜZERİNDEN PRİM YAPAMAZSINIZ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Düzce İl Başkanı Semih Cemşit, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepki göstererek, “Seçimleri kaybedeceklerini anlayan eski bakan, yandaş kanal gibi Millet İttifakına yönelik akıl almaz söylemlerle saldırıyor. Merak etmeyin sayın bakan, Millet’in sesi olacak İttifakımız milletin değerlerine sahip çıkacaktır. Sizler gibi milletin değerlerine küfredenleri alkışlayan, milletin tanklarının namlusunu yine millete doğrultanlarla iş tutarak iktidar olmayacağız” dedi.

BAŞKAN CEMŞİT: MİLLET İTTİFAKI ÜZERİNDEN PRİM YAPAMAZSINIZ

21 Aralık 2022 Çarşamba 10:39

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Düzce İl Başkanı Semih Cemşit yaptığı açıklamada “AKP’nin eski bakanı Düzce’nin belediye başkanı sosyal medya hesabından yine haddini aşan sözler sarf ettiğine hep birlikte şahit oldu. Göreve halka hizmet etmek olan bir kişinin sosyal medya hesabından siyaset yapmasını da büyük bir utanç ile karşıladık. Yaklaşan seçimler öncesi kaybedeceklerini anlayanlar seçmeni yalanlarıyla, iftiralarıyla etkilemeye çalışıyor. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 6’lı masanın ortağı olan partilerimizden İYİ Parti üzerinden aklınca seçmeni akla hayale sığmayan sorularıyla etkilemeye çalışması küçük bir zekanın ürünüdür.
2002 yılından bugüne 20 yıldır olduğu gibi yine seçmeni din sömürüsü üzerinde vurmaya çalışmak büyük acizliktir. Ayasofya’da, Taksim Cami’de, imam hatip okulları, hepimizindir ve milletimizin ortak değeridir. Milliyetçilik yapacak son insanların milliyetçilik adı altında din sömürüsü yapmaları bizim aklımıza ve hayalimize sığmıyor. Milletimizin ortak değerlerine AKP zihniyetinden daha çok sahip çıkacağımıza kimsenin şüphesi olmasın. Çocuklara tecavüz edilen tarikat yuvalarını hala arka bahçeleri gibi kullanan, bir kereden bir şey olmaz diyenler, milletin anasına avradına küfreden yandaş müteahhitleri bağrına basan zihniyet bugün CHP üzerinden din bezirganlığı yapmaya çalışıyor. Sizin işiniz Düzce halkına hizmet etmektir. Belediyeciliği bırakıp seçmen avına çıkan Belediye Başkanından bundan sonra Düzce halkı eşit hizmet nasıl alacak? Kendilerinden olanlar ile kendilerinden olmayan diye ayırarak mı hizmet edecek? Bizde bu soruların cevaplarını merakla bekliyoruz” dedi.
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