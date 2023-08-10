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Belediye otobüsünden çıkan dumanlar korkuttu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünün motor kısmından çıkan dumanlar paniğe sebep oldu.

Belediye otobüsünden çıkan dumanlar korkuttu

10 Ağustos 2023 Perşembe 10:53

Olay, 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 41 BR 228 plakalı belediye otobüsünden dumanlar yükseldi. Motor kısmından çıkan dumanları fark eden sürücü, otobüsü sağ şeride çekerek yolcuları tahliye etti. Sürücü, daha sonra yangın tüpüyle köpük sıkarak müdahale etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, motor kısmında soğutma çalışması gerçekleştirdi.



İHA
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