Boş arazide ceset bulundu!

Edinilen bilgi ve iddiaya göre Gebze Pelitli Köyünde plastik üretimi yapan fabrikaların arasında bulunan boş bir arazide hareketsiz bir şekilde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu emniyet güçleri ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz bir şekilde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri şahsın yattığı yerden yakın bir noktada bıçak buldu. Kimlik bilgisi belirlenemeyen şahsın cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu’na otopsi yapılmak üzere gönderilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.