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Büyükşehir’den fırınlara sıkı denetim

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri pide satışı yapan fırınlarda denetimler gerçekleştirdi.

Büyükşehir'den fırınlara sıkı denetim

28 Nisan 2020 Salı 14:57

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, fırınlarda Ramazan pidesi denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, denetimde çalışanların hijyen koşullarından Covid-19 salgını nedeniyle yayınlanan genelgeye kadar bir çok maddeyi dikkate aldı.

 

FIRINLAR DENETLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe belediye zabıta ekipleriyle birlikte pide satışı yapan fırınlarda denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, denetimde çalışanların hijyen koşulları, gramaj, un depoları, hamur imalathaneleri ve pide yapımında kullanılan malzemelerin temiz olup olmadığını denetledi. Ekipler ayrıca Covid-19 salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge hakkında fırıncıları uyardı.

 

HİJYEN UYARISI

Maske, bone ve eldiven takılma zorunluluğunu hatırlatan zabıta ekipleri fırınların iftara 2 saat kala faaliyetlerini durdurmaları gerektiği konusunda fırıncıları uyardı. İşyerlerinde temizlik ve dezenfeksiyonun önemine dikkat çeken zabıta ekipleri, yapılan denetimlerin halk sağlığını koruma, esnafı bilinçlendirme, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, mevcut işyeri standartlarının iyileştirilmesi konusunda büyük önem taşıdığını belirtti.









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