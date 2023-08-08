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Cenaze dönüşü feci kaza

Cenazeden dönen abi ve kardeşin içinde bulunduğu otomobil, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Cenaze dönüşü feci kaza

08 Ağustos 2023 Salı 10:59

Kaza, sabah erken saatlerde TEM Otoyolu İstanbul istikameti İzmit Bekirdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G.A. idaresindeki Fiat marka 34 GEA 757 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle bariyerlere çarptı, ardından yol kenarındaki toprak zeminde sürüklendi. Elektrik panosuna çarpan otomobil, daha sonra savrulup, otoyolda takla attı. Kazada A.G.A. ile abisi S.A. yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Takla atan otomobilden yola savrulan S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

A.G.A ile S.A.'nın Sivas'ta cenazeye katıldıkları ve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.







İHA
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