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DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

05 Aralık 2022 Pazartesi 16:03

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, örgüt adına patlayıcı hazırlama gibi çeşitli faaliyetlerde bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu H.H.A.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


AA
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