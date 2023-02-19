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Deprem bölgesine yardıma gitmişlerdi, dönüş yolunda kaza yaptılar: 2 ölü, 3 yaralı(videolu haber)

Deprem bölgesine yardım için giden vatandaşların içinde bulunduğu otomobil, Kocaeli'ye dönüş sırasında Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yaptı. Kazada 2 kardeş hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Deprem bölgesine yardıma gitmişlerdi, dönüş yolunda kaza yaptılar: 2 ölü, 3 yaralı(videolu haber)

19 Şubat 2023 Pazar 14:12

  Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Bayraktar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurullah C. idaresindeki 34 RB 884 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Nurullah C. ile Hacı T., Göksal A. ve kardeşler Süleyman ile Mahmut Kayar yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Süleyman Kayar ile Mahmut Kayar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Vatandaşların deprem bölgesine yardım için gittikleri, dönüş yolunda ise kazanın meydana geldiği öğrenildi. 
  Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 
  



İHA
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