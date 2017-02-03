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Dev operasyon!

**İl Emniyet Müdürlüğü’nün dört ilçeye düzenlendiği operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti, Gebze Bölgesi’nde çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen 28 kişiyi şafak baskınlarıyla yakaladı.

Dev operasyon!

03 Şubat 2017 Cuma 16:19

-İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Gebze, Dilovası, Çayırova ve Darıca'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen dev operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre; Hırsızlık, uyuşturucu ve yağma suçlarına karıştığı iddia edilen kişilere yönelik bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubeleri başta olmak üzere birçok birimin de desteğiyle 62 ayrı adrese baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskında hakkında arama kararı olan 28 kişi gözaltına alındı.

359 POLİS KATILDI

Gözaltına alınan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Edinilen bilgi ve iddiaya göre, operasyon Uyuşturucu ile mücadele, Çevik Kuvvet, Özel Harekat, TEM - KOM, Siber Suçlarla Mücadele, Güvenlik Şube Müdürlükleri ve Gebze, Darıca, Dilovası, Çayırova, İzmit, Derince ve Körfez İlçe Emniyet Müdürlükleri'ne bağlı ekiplerle gerçekleştirildi. 107 ekip ve 359 personelin katıldığı operasyonda toplamda 62 eve planlı ve eş zamanlı operasyon yapıldı. Bölgemizde yapılan operasyon başarıyla tamamlandı.

 

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