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Emniyet teyakkuzda!

Gebze Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde güvenlik önlemlerini arttırdı.

Emniyet teyakkuzda!

07 Ocak 2017 Cumartesi 11:34

.Ülkemizin hassas bir noktadan geçtiği ve son günlerde artan terör olayları nedeniyle Gebze Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçenin önemli noktalarındaki güvenlik önlemlerini arttırdı. Birçok noktada kimlik uygulaması yapan polisler, herhangi bir olayın yaşanmaması için adeta canla başla çalışıyor.

ŞÜPHELİ ŞAHIS İHBARLARI ARTTI!

Öte yandan yaşanan hain terör saldırılarının ardından bölgemizde şüpheli şahıs ihbarları da arttı. Birçok vatandaş şüpheli gördükleri şahısları emniyet güçlerine ihbar ederken, polis bu duruma anında müdahale etmeye çalışıyor.

Ömür KAVRAN

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