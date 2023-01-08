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'Eski sevgilimle neden konuştun' kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde karşı karşıya gelen grup tekme tokat birbirine girdi. Polis ekipleri anında müdahale ederek olayı ayırdı. 200 metre ileride tekrar karşı karşıya gelen grupların bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı.

'Eski sevgilimle neden konuştun' kavgasında kan aktı: 2 yaralı

08 Ocak 2023 Pazar 08:14
 
  Olay 22.30 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde bulunan Kent Meydanı'nda meydana geldi. Meydanda arkadaşı ile yürüyen E.Ç. ve E.Ö. yine meydan üzerinde duran bir Y.A. isimli şahıs ile yanındaki arkadaşları ile karşılaştı. E.Ç., eski kız arkadaşı ile konuştu gerekçesiyle Y.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile taraflar tekme yumruk ile birbirine girdi. Bu esnada devriye atan yunus ekiplerinin gelmesiyle karşı taraf olay yerinden kaçtı.  
  Üst araması yapılan E.Ç. ve E.Ö. şikayetçi olmamaları üzerine meydandan ayrıldı. Yaklaşık 15 dakika sonra meydanın 200 metre ilerisinde bulunan Şehit Fahrettin Mutaf parkında tekrar karşı karşıya gelen grup kavga etmeye başladı. Kavga esnasında E.Ç. ve E.Ö. bıçakla yaralandı. Yaralanan 2 genç Saraybahçe Polis Merkezi'ne sığındı.  
  Polislerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ambulansla 2 yaralıyı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. (IHA)
                       
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