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ASAYİŞ:
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Evinin önünde silahla vuruldu

Kocaeli’de bir şahıs evinin önündeki cadde üzerinde silahla vurularak ayağından yaralandı. Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken cadde üzerindeki bir otomobilin arka camı da isabet eden mermilerden dolayı kırıldı.

Evinin önünde silahla vuruldu

15 Şubat 2023 Çarşamba 23:43

 
  Olay, Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram T., evinin önünde bilinmeyen bir sebeple silahlı saldırıya uğradı. Bayram T.’nin ayağından yaralı halde caddede olduğunun görülmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bayram T., sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise caddeyi şeritlerle kapatıp çalışma başlattı. Asfaltta 4 kovana rastlanırken cadde üzerindeki bir otomobilin arka camı da mermi isabet etmesi neticesinde kırıldı. Öte yandan D.Ç. isimli bir şahsın olay yerinden 34 YC 2522 plakalı aracıyla kaçtığı tespit edildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. 




İHA
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Anahtar Kelimeler
YaralamaGebzeKocaeliİzmit
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