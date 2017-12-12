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FETO Operasyonu!

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla farklı meslek gruplarından 10 şüpheli gözaltına alındı.

FETO Operasyonu!

12 Aralık 2017 Salı 14:49

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen farklı meslek gruplarından 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 10'u gözaltına alındı.

Firari durumdaki 1 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor. 

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