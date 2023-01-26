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Genç kadın tartıştığı kocasını darp edip yaraladı

Darıca ilçesinde yaşayan genç kadın, tartıştığı kocasını darp ederek yaraladı.

Genç kadın tartıştığı kocasını darp edip yaraladı

26 Ocak 2023 Perşembe 16:29

 
  Olay, Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi Sırasöğütler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan evlerinde yaşayan bir çift arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın daha da hararetlenmesi üzerine genç kadın kocasını darp etmeye başladı. Öfkesi dinmeyen kadın, daha sonra eşinin başına bir cisimle vurarak yaraladı. Evden yükselen tartışma seslerini duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan şahıs, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kadın da polis ekipleri tarafından hastaneye intikal ettirildi. Olayın ardından her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. 







İHA
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YaralamaGebzeKocaeliDarica
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