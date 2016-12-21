Genç kız feci şekilde can verdi

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde seyir halinde olan A.T. yönetimindeki 28 ED 370 plakalı araç karşıdan karşıya geçmek üzere yola çıkan genç kıza çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere yığılan genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kızın cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından ambulansla morga kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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