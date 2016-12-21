ASAYİŞ:
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Genç kız feci şekilde can verdi

Edinilen bilgilere göre:kaza bu sabah saatlerinde Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi.

Genç kız feci şekilde can verdi

21 Aralık 2016 Çarşamba 10:05

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde seyir halinde olan A.T. yönetimindeki 28 ED 370 plakalı araç karşıdan karşıya geçmek üzere yola çıkan genç kıza çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere yığılan genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kızın cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından ambulansla morga kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

gazetegebze.com.trhttp://www.gazetegebze.com.tr/asayis/karsidan-karsiya-gecerken-can-verdi-h6139.html
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Genç Kız Feci şekilde Can Verdi
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