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Geri Manevra Yapan Hafriyat Kamyonu Baba Ve 2 Çocuğunu Ezdi

Gebze ilçesinde geri manevra yapan hafriyat kamyonu yol kenarında motosiklet üzerinde duran baba ve 2 çocuğu ezdi. Kamyonun altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan yaralılardan babanın durumun ağır olduğu öğrenildi.

Geri Manevra Yapan Hafriyat Kamyonu Baba Ve 2 Çocuğunu Ezdi

30 Temmuz 2023 Pazar 11:37

  Kaza, Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi 868 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. idaresindeki 41 ALK 860 plakalı hafriyat kamyonu geri manevra yaptığı esnada yol kenarında bulunan 41 MA 5933 plakalı motosiklete çarparak ezdi. Motosiklette bulunan adam ve 2 çocuğu da kamyonun altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile vatandaşlar, 2 çocuğu ve babalarını hafriyat kamyonunun altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. 2 çocuğun durumunun hafif,  babanın ise durumun ağır olduğu öğrenildi. 
  Hafriyat kamyonundaki malzemeler sokağa döküldüğü görülürken polis olayla ilgili inceleme başlattı. 
  






İHA
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