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Halk otobüsü şarampole yuvarlandı

Derince’de meydana gelen trafik kazasında özel halk otobüsü şarampole yuvarlandı

Halk otobüsü şarampole yuvarlandı

19 Ocak 2017 Perşembe 22:18

Kaza, Derince’de meydana geldi. İddialara göre; 41 J 0348 plakalı özel halk otobüsü, Derince Yenikent’ten İzmit’e doğru hareket ettikten bir süre sonra, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole yuvarlanan otobüs takla attı. Kaza esnasında otobüsün boş olduğu öğrenilirken, otobüs şoförü yaralandı. Olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şoför, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Halk Otobüsü şarampole Yuvarlandı
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