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Her detayı kan dondurdu: Cesedi parçalayıp, asitle eritmişler

Kocaeli’de iş adamı Nurhan Ör cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. 3’ü sınıf arkadaşı 7 zanlının, Nurhan Ör’ü Sultanbeyli’de darp ettikleri ve daha sonra halıya sararak, otomobilin bagajında Kocaeli’ye getirdikleri öğrenildi. Nurhan Ör’ün parçalanan vücut parçalarının asitle eritildiği, cinayet sebebinin ise para mevzusu olduğu belirtildi. Bin saatlik kamera kaydını inceleyen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan 7 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Her detayı kan dondurdu: Cesedi parçalayıp, asitle eritmişler

11 Kasım 2023 Cumartesi 17:06

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan halı fabrikası sahibi Nurhan Ör'den (56) 7 Kasım tarihinden itibaren haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Ör'ün kayıp ihbarından sonra polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı. Polis ekiplerinin araştırmaları neticesinde Nurhan Ör'ün otomobili Gebze'de kanlı ve terk edilmiş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri 7 şüpheliyi gözaltına aldı.



 

Vahşice katledilmiş

Olaya ilişkin ortaya çıkan detaylar ise kan dondurdu. Şüphelilerden I.E.‘nin,lise yıllarından arkadaşı Nurhan Ör’ü İstanbul Sultanbeyli’de bulunan oto galeriye çağırdığı öğrenildi. Oto galeriye gelen Nurhan Ör, burada I.E. (55), A.T. (56), C.A. (56), F.G (55), E.D. (33), B.T. (29) ve N.T. (61) isimli şahıslar tarafından darp edildi. Daha sora halıya sarılan Nurhan Ör, otomobilin bagajına konularak Kocaeli’nin Kartepe ilçesine getirildi. Ör'ün vücudu parçalara ayrılarak, asitle eritildi. Zanlılardan I.E., A.T. ve C.A.’nın lise yıllarından Nurhan Ör ile sınıf arkadaşı olduğu öğrenilirdi.



 

Cinayeti tasarlamış

I.E’nin cinayeti tasarladığı, öncesinde asit ve çevreyi temizlemek için malzeme aldığı bildirildi. Nurhan Ör ile I.E. arasında ticari ilişkiler bulunduğu, para meselesi sebebiyle cinayetin işlendiği belirtildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri bin saatlik kamera kaydını inceledi. İz süren polis ekiplerince olaya karıştığı tespit 7 zanlı emniyete getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 zanlı adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Nurhan Ör'ün Sultanbeyli'ye geldiği, ardından halıya sarılmış vücudunun taşındığı otomobili ise İl Emniyet Müdürlüğünün önünde görüntülendi.







İHA
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