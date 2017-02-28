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Hızını alamayan otomobil takla attı!

Hızını alamayan otomobil takla attı!

Hızını alamayan otomobil takla attı!

28 Şubat 2017 Salı 23:25

 
İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi'nde hızını alamayan 43 RF 270 plakalı otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi'nde hızını alamayan 43 RF 270 plakalı otomobil otopark girişinde bulunan çöp kutusuna çarparak, takla attı. Kazada şoför ve kaza anında yoldan geçmekte olan 2 yaya yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale ettikten sonra hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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