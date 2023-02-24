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İki bina arasındaki kömürlük alev alev yandı

Dilovası ilçesinde iki bina arasında bulunan kömürlük alevlere teslim oldu.

İki bina arasındaki kömürlük alev alev yandı

24 Şubat 2023 Cuma 10:06

  Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi 221 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde iki bina arasında bulunan kömürlükte henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında kömürlük tamamen alevlere teslim oldu. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, kontrol altına alınarak yanındaki binalara sirayet etmeden söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 
  



İHA
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