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ASAYİŞ:
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iki kardeşi öldüren zanlı tutuklandı

Darıca'da çıkan kavgada iki kardeşi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

iki kardeşi öldüren zanlı tutuklandı

19 Mayıs 2018 Cumartesi 11:45

Alınan bilgiye göre, Sırasöğütler Mahallesi 1537. Sokak'taki evlerinin önünde, Gebze Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Erdal Karadaş (44) ve İstanbul'da pastacılık yapan kardeşi Ruşen Karadaş (34) ile akrabaları olduğu öğrenilen Hüseyin K. (43) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin K, iki kardeşi bıçaklayarak kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşlerden Erdal Karadaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Özel bir hastaneye kaldırılan Ruşen Karadaş da burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan zanlı Hüseyin K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Dilovası Bağdat Caddesi'nde gözaltına alınan Hüseyin K'nin yurt dışına kaçmak için plan yaptığını belirledi.

Emniyete götürülen Hüseyin K'nin ilk ifadesinde, bir süre önce taksitle cep telefonu alarak Ruşen Karadaş'a verdiğini ancak Karadaş'ın taksitleri ödemediği için aralarında tartışma çıktığını söylediği öğrenildi. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen Hüseyin K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlı Hüseyin K'nin daha önce de cinayet suçundan 10 yıl cezaevinde kaldığı öğrenildi.



AA
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