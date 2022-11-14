ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İnşaatta silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Derince ilçesinde bir kişi inşaatta silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

İnşaatta silahla vurulmuş halde ölü bulundu

14 Kasım 2022 Pazartesi 19:41

Alınan bilgilere göre, Mersincik Mahallesi Vişne Sokak'ta vatandaşlar, inşaat alanından silah sesleri duydu.
Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, inşaat alanında silahla vurulmuş halde bir erkek cesedi buldu.
Hayatını kaybeden kişinin Ahmet E. olduğu tespit edildi.
Ahmet E.'nin cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kocaeli Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polis ekipleri, olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
CinayetKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
PKK saldırı emrini, Aynularab’tan verdi PKK saldırı emrini, Aynularab’tan verdi
Oğlunun boğazını sıkarak öldüren baba tutuklandı Oğlunun boğazını sıkarak öldüren baba tutuklandı
1 ton 899 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi 1 ton 899 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Durdurulan Minibüste 300 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi Durdurulan Minibüste 300 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı Motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı Zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner376

banner377

PKK saldırı emrini, Aynularab’tan verdi
Beyoğlu'nda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin soruşturmada...

Haberi Oku