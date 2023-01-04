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İş yeri bir anda alev aldı

- Patlamalar yangın boyunca devam etti

İş yeri bir anda alev aldı

04 Ocak 2023 Çarşamba 22:17

Gebze ilçesinde oto tamir-yedek parça dükkanı alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sırasında içeride patlamalar devam etti.   
  Olay, Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Körfez Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan oto tamir - yedek parça dükkanında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangında dükkandan gelen patlama seslerini ve alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, dükkanı tamamen saran alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sırasında iş yeri içerisinde patlamalar devam etti. Ekiplerin yoğun çabalarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangını gören iş yeri sahibi Mustafa B. fenalaştı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 
  “Birilerinin bağırışlarını duydum ve dumanı gördüm” 
  Yangının meydana geldiği binada yaşayan Mustafa Köksal, “Ben bu binanın orta katında yaşıyorum. Yatarken üst katımdan bir patırtı duydum. Onlara kızdım, onlara bağırayım diye balkona çıktım. O sırada birilerinin bağırışlarını duydum ve dumanı gördüm. Bizim üst kat çift daire, oğlum aşağıya indi, ‘Evden çıkın’ dedi. Ben de hemen evden çıktım, yangını gördüm” dedi. 


İHA
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