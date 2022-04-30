banner748
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İstanbul'daki fabrika yangınında ölen 3 işçi Gebzeli çıktı

İstanbul Tuzla'da bir boya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi yaşamını yitirdi, 9 işçi hafif yaralandı. Yangında hayatını kaybeden 3 işçinin Kocaelili olduğu öğrenildi.

İstanbul'daki fabrika yangınında ölen 3 işçi Gebzeli çıktı

30 Nisan 2022 Cumartesi 12:49

 İstanbul Tuzla Orhanlı Ortamahalle Atayolu Caddesi'ndeki İstanbul Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sanayi Sitesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tuzla'da kimyevi üretim yapılan bir fabrikada saat 13.15'te henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı belirtildi. Olay yerine ivedilikle itfaiye, sağlık, güvenlik ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği bildirilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca yakın bölgedeki otluk alana sirayet eden yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürülmüştür. Yangında hafif yaralanan 9 işçimize sağlık ekiplerince müdahale edilmiş, Tayfun Aydın (45), Mustafa Öztürk ve Turgay Tüney (44) maalesef hayatını kaybetmiştir. Yangında hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralanan işçilerimize de acil şifalar diliyoruz."

GEBZE BELEDİYE BAŞKANI DUYURDU

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangında ölen 3 işçinin Kocaelili olduğunu açıkladı. Başkan Büyükgöz, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Büyükgöz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Tuzla’da bugün meydana gelen elim patlamada üç Gebzeli kardeşimizi kaybettik. Rabbim Ramazan ayının hürmetine onlara rahmet etsin, ailelerine sabır versin inşallah. Yine bu patlamada yaralanan kardeşlerimize de Cenab-ı Hakktan acil şifa niyaz ediyorum."




Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaçayırovaİzmitKocaeliTuzlaFabrikaPatlama
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Durdurulan araçtan 27 kaçak göçmen çıktı Durdurulan araçtan 27 kaçak göçmen çıktı
Bayram öncesi huzur uygulaması: 9 şahıs yakalandı Bayram öncesi huzur uygulaması: 9 şahıs yakalandı
Bayram Öncesi Kaçakçılara Darbe Bayram Öncesi Kaçakçılara Darbe
Hurda Yüklü Tır Devrildi Hurda Yüklü Tır Devrildi
Gaziyi Dövüp Hastanelik Ettiler Gaziyi Dövüp Hastanelik Ettiler
Darıca'da Genç Kayalıklardan Düşerek Hayatını Kaybetti! Darıca'da Genç Kayalıklardan Düşerek Hayatını...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Durdurulan araçtan 27 kaçak göçmen çıktı
Dilovası'nda jandarma ekipleri tarafından bir araç içerisinde 27 kaçak göçmen yakalandı

Haberi Oku