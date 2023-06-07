ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştü, son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dükkanında tartıştığı şüpheli tarafından kalbinden bıçaklanan genç adam son yolculuğuna uğurlandı.

Kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştü, son yolculuğuna uğurlandı

07 Haziran 2023 Çarşamba 23:44
 
  Olay, gece saat 01.00 sıralarında Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi'nde bulunan oto yıkamacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto yıkamacının sahibi Abdurrahim Bozboğa (33) ile A.Y. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüştü. Şüpheli, yanındaki bıçakla Bozboğa'yı kalbinden bıçakladı. Yaralanan Abdurrahim Bozboğa kanlar içerisinde yere yığıldı, A.Y. ise aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Abdurrahim Bozboğa'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. A.Y. ise olaydan bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 
 Abdurrahim Bozbağa'nın cenazesi ise Tevfik Hoca Camii'nde kılınan namazın ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'nda defnedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Cinayet
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tadilat yapılan çatı alevlere teslim oldu Tadilat yapılan çatı alevlere teslim oldu
Aracıyla Sinyalizasyon Direğini Devirip Koşarak Bölgeden Uzaklaştı Aracıyla Sinyalizasyon Direğini Devirip Koşarak...
Belediye Otobüsü İle Suv Araç Kazaya Karıştı: Şoförler Birbirine Girdi Belediye Otobüsü İle Suv Araç Kazaya Karıştı:...
Hamile Yeğenini Öldürüp Kaçmıştı: Yakalanarak Cezaevine Gönderildi Hamile Yeğenini Öldürüp Kaçmıştı: Yakalanarak...
Gebzede 2.5 Metre Yükseklikten Düşen İşçi Yaralandı Gebzede 2.5 Metre Yükseklikten Düşen İşçi Yaralandı
Halı İle Kızı Kamufle Etti: Saniyeler İçinde 18 Bin Tl'lik Çantayı Çalıp Kayıplara Karıştılar Halı İle Kızı Kamufle Etti: Saniyeler İçinde...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Tadilat yapılan çatı alevlere teslim oldu
Gebze'de tadilat yapılan binanın çatısı alev alev yandı. Korku dolu anlara sebep olan yangın, itfaiye ekiplerinin...

Haberi Oku