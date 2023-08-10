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Kamyonetle çarpışan otomobil savruldu, sürücü sıkıştı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobil duvara vurarak durabildi. Otomobilde sıkışan sürücü ise itfaiye ekiplerince kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Kamyonetle çarpışan otomobil savruldu, sürücü sıkıştı

10 Ağustos 2023 Perşembe 10:56

Kaza, saat 09.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, E.S. idaresindeki 34 LED 18 plakalı Ford marka kamyonet, aynı yönde giden İ.Ş. hakimiyetindeki 41 AS 134 plakalı Skoda marka otomobile yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kaldırıma savrulan otomobil, duvara çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü İ.Ş. ise araçta sıkıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı. Bulunduğu yerden çıkartılan sürücü, sedyeyle ambulansa taşınarak Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü.

Kaza sebebiyle Ankara Caddesi’nin Ankara istikametin trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerince trafikte kontrollü geçişler sağlandı.







İHA
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