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Kasap deposundan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Körfez ilçesinde kasap deposundan 70 bin liralık ürün çaldığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

Kasap deposundan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

27 Aralık 2022 Salı 14:25

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atalar Mahallesi Ata Caddesi'nde kasap deposundan meydana gelen hırsızlık olayının zanlılarını yakalamak için çalışma başlatıldı.
Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, yüzü maskeli zanlıların Ş.P. ile E.P. olduğunu tespit etti.
Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


AA
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