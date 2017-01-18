Kendini asan şahıs kurtarılamadı

İzmit Gültepe Mahallesi Koçal Sokakta ikamet eden Seyid Ahmet Çelik (51) isimli şahıs 16 Ocak günü evinde kendisini asarak intihar girişiminde bulunmuştu.

Bu esnada odaya giren kızı M.Ç. babasını ipte asılı gördü. Kızının çığlıklarını duyan komşuları hemen eve koşarak şahsı ipten indirdikten sonra durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından duran kalbi yeniden çalıştırılan Seyid Ahmet Çelik ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Çelik, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Toprağa verildi

Seyid Ahmet Çelik’in intihar girişiminden önce yazdığı notta ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını, kendi isteği ile hayatına son vermek istediğini belirttiği ayrıca küçük borçları bulunan birkaç şahısın ismi ile borç miktarlarını yazdığı ve ödenmesini istediğini belirttiği öğrenildi. İşçi emeklisi olan ve 3 çocuk babası olan Seyid Ahmet Çelik’in cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından Gültepe Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi