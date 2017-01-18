Kendini bıçaklayarak öldürmek istedi

Olay, Gebze Çamlık Mahalle mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan kamyon şoförü İshak A. (66) elinde bulunan ekmek bıçağı ile banyoda boğazını kesti. Çevredeki vatandaşların olayı haber vermesi üzerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından Medikal Park Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Kandilli Jandarma Karakolu'na götürüldü. Olay yerinde aile ve yakınları gözyaşlarına boğulurken, bazıları da sinir krizi geçirdi.

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