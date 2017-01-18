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Kendini bıçaklayarak öldürmek istedi

Gebze Çamlık Mahallesi’nde henüz sebebi belli olmayan nedenlerden dolayı vatandaş kendini bıçak saplayarak intihar etti.

Kendini bıçaklayarak öldürmek istedi

18 Ocak 2017 Çarşamba 21:32


Olay, Gebze Çamlık Mahalle mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan kamyon şoförü İshak A. (66) elinde bulunan ekmek bıçağı ile banyoda boğazını kesti. Çevredeki vatandaşların olayı haber vermesi üzerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından Medikal Park Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Kandilli Jandarma Karakolu'na götürüldü. Olay yerinde aile ve yakınları gözyaşlarına boğulurken, bazıları da sinir krizi geçirdi.
değişen kocaeli

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Kendini Bıçaklayarak öldürmek Istedi
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