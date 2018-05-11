Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından FETÖ’nün bu listede ismi bulunan emniyet yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında daha önce açığa alınan 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 3 Mayıs sabahı eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 polis gözaltına alındı.Kocaeli Emniyet Eski Müdürü Hulusi Çelik’te İstanbul’da gözaltına alındı. Hulusi Çelik 2012-2014 yılları arasında Kocaeli’nde görev yapmıştı. Gözaltına alınan 9 şüpheliden Hulusi Çelik ve ihraç polis memuru H.K. bu sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.
Kocaeli eski emniyet müdürü adliyeye sevk edildi
FETÖ'nün üst düzey imamından ele geçirilen ve deşifre edilen SD kartta, ismi bulunduktan sonra gözaltına alınan Kocaeli ve Samsun Emniyet Eski Müdürü Hulusi Çelik Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından FETÖ’nün bu listede ismi bulunan emniyet yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında daha önce açığa alınan 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 3 Mayıs sabahı eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 polis gözaltına alındı.Kocaeli Emniyet Eski Müdürü Hulusi Çelik’te İstanbul’da gözaltına alındı. Hulusi Çelik 2012-2014 yılları arasında Kocaeli’nde görev yapmıştı. Gözaltına alınan 9 şüpheliden Hulusi Çelik ve ihraç polis memuru H.K. bu sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.