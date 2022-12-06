Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Ekipler, örgüt adına patlayıcı hazırlama gibi çeşitli faaliyetlerde bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu H.H.A.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Ekipler, örgüt adına patlayıcı hazırlama gibi çeşitli faaliyetlerde bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu H.H.A.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.