Kocaeli'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Körfez ilçesinde bir akaryakıt depolama tesisine yapılan operasyonda 120 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, yurda kaçak akaryakıt sokulduğu ihbarı üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Bir süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Körfez ilçesindeki bir akaryakıt firmasına düzenledikleri operasyonda, 4 tankın içinde 120 bin litre kaçak akaryakıt olduğunu tespit etti.

Yurt dışından yurda sokulduğu öğrenilen kaçak akaryakıtla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.