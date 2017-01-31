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Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, villada kenevir yetiştiren 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu

31 Ocak 2017 Salı 09:44

Alınan bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında elde edilen istihbari bilgileri değerlendiren Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerle Kalburcu köyündeki bir villaya operasyon düzenledi. 

Operasyonda, boyları 2,5 metreyi bulan ekili halde çok sayıda Hint keneviri ile kullanıma hazır 300 gram esrar, 1 tabanca, hormon ilaçları, ısı ve havalandırma sistemleri ele geçirildi. 

Olayla ilgili söz konusu villanın 3 odasını kenevir yetiştirecek şekilde düzenleyen G.D, G.G. ve K.T. gözaltına alındı. 

Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

KOCAELİ (AA)
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