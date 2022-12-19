ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Komşusu tarafından darbedilen kişi yaralandı

Gebze ilçesinde komşusu tarafından inşaat demiriyle darbedilen kişi hastaneye kaldırıldı.

Komşusu tarafından darbedilen kişi yaralandı

19 Aralık 2022 Pazartesi 13:56

Arapçeşme Mahallesi 1020 Sokak'ta H.B. ile komşusu A.V. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.V, komşusunu inşaat demiriyle darbetti.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli A.V. gözaltına alındı.


AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
YaralamaGebzeKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
23 ruhsatsız tabanca ele geçirildi 23 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Yapılan operasyonda 171 şişe sahte içki ele geçirildi Yapılan operasyonda 171 şişe sahte içki ele geçirildi
Plastik ve kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Plastik ve kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Tren istasyonunun peronlarından kablo çalan şüpheli tutuklandı Tren istasyonunun peronlarından kablo çalan şüpheli...
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü...
17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü...
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

23 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Gebze ilçesinde 23 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Haberi Oku