Komşusu tarafından darbedilen kişi yaralandı

Komşusu tarafından darbedilen kişi yaralandıGebze ilçesinde komşusu tarafından inşaat demiriyle darbedilen kişi hastaneye kaldırıldı. 19 Aralık 2022 Pazartesi 13:56 Arapçeşme Mahallesi 1020 Sokak'ta H.B. ile komşusu A.V. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.V, komşusunu inşaat demiriyle darbetti. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli A.V. gözaltına alındı. AA Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş