Komşusu tarafından darbedilen kişi yaralandı

Arapçeşme Mahallesi 1020 Sokak'ta H.B. ile komşusu A.V. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.V, komşusunu inşaat demiriyle darbetti.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli A.V. gözaltına alındı.

AA